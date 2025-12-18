Gobierno de Puebla puso a disposición 65 dormitorios seguros para esta temporada decembrina

Erika Méndez
Derivado de las bajas temperaturas por la temporada decembrina, el gobierno de Puebla, en coordinación con los ayuntamientos, puso a disposición 65 dormitorios seguros.
Dichos espacios son para brindar una estancia nocturna gratuita a personas en situación vulnerable, a fin de evitar que duerman en las calles.
Los dormitorios se encuentran en las regiones de Zacatlán, Cuetzalan, Teziutlán, Tehuacán, Tepeaca, Serdán, Huauchinango, Tepexi de Rodríguez y Atlixco.
