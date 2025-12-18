Balearon al “Goku” afuera de una vivienda en Venustiano Carranza; se reporta grave

Desde Puebla

Un hombre apodado el “Goku” fue atacado a balazos a las afueras de una vivienda ubicada en calle de Francisco Villa y Matamoros de Lázaro Cárdenas (La Uno) en el municipio de Venustiano Carranza.

Las autoridades informaron que el sujeto baleado se mantiene consiente y estable, su estado de salud es grave.

El agredido fue identificado como José Manuel Monroy López, “A” El Goku”, de 28 años de edad, originario de La Reforma, Jalpan y vecino de Lázaro Cárdenas (La Uno) desde hace algunos meses.

Los hechos se registraron en la calle Francisco Villa, esquina con Matamoros.

De acuerdo a los testigos, una persona le disparó en repetidas ocasiones hasta que cayó herido.

Datos preliminares señalan que “el Goku” presenta lesiones a la altura del abdomen, con orificios de salida, fue trasladado a un hospital de la región.

Fuentes oficiales señalaron qué “El Goku” ya había sido agredido a balazos con anterioridad en la comunidad de La Reforma, Jalpan, por supuesta actividad delictiva.

En aquella ocasión habría recibido impactos de de proyectil de arma de fuego en sus brazos.

Se cree que este hecho violento estaría relacionado con sus actividades ilícitas.