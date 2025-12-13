Iron Maiden regresa a Colombia en 2026 con su gira Run ‘For Your Lives’2026 interpretando en vivo todos sus grandes éxitos

Staff/RG

11 de octubre de 2026, Vive Claro – Bogotá entradas disponibles en Ticketmaster.Co

La banda británica de heavy metal Iron Maiden regresa a Colombia el domingo 11 de octubre de 2026 como parte de su gira de éxitos ‘Run for your Lives’.

La icónica banda inglesa regresa a Colombia para celebrar sus 50 años de carrera artística con un show completamente rediseñado donde cantarán todos sus grandes éxitos de sus nueve primeros álbumes.

El Vive Claro será en esta ocasión el escenario para la quinta visita de la “Doncella de Hierro” al país, recordemos que, en su anterior venida, la banda agotó las 45 mil entradas disponibles en pocas horas.

La preventa de entradas comenzará el martes 16 de diciembre para usuarios del banco Falabella a las 10.00 a.m. y para el publico en general, el jueves 18 de diciembre a las 10.00 a.m. Ese mismo día las 2.00 p.m. se realizará un llamativo evento de lanzamiento del concierto para los 300 primeros fans que se inscriban en ticketmaster.co, en el cual podrán celebrar el regreso de la banda y participar por premios, incluyendo entradas para el concierto. Este evento será gratuito.

Compra tus entradas en Ticketmaster https://www.ticketmaster.co/event/iron-maiden-tour-2026

Como banda de apertura se presentarán los ingleses de The Raven Age, quienes visitan por primera vez al país.

Estas serán las fechas de la gira Latinoamericana de Iron Maiden realizada por Move Concerts en el mes de octubre:

08: COSTA RICA – Estadio Nacional

11: COLOMBIA – Vive Claro

14: ECUADOR – Estadio Atahualpa

17: PERÚ – Estadio Nacional

20: ARGENTINA – Estadio Huracán

25: BRASIL – Allianz Parque

31: CHILE – Estadio Nacional

Para más información, visita las redes de Move Concerts Colombia.