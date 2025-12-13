La Arrolladora Banda El Limón estrena su álbum ‘Aunque Nos Tiren Hate’

Staff/RG

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO, una de las bandas más emblemáticas y exitosas de la música regional mexicana, estrena su nuevo álbum ‘AUNQUE NOS TIREN HATE’, producción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música.

Este álbum, que promete ser uno de los más esperados del año, cuenta con 10 canciones entre temas inéditos y covers que reflejan la pasión y la energía que caracteriza a LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN. Cuatro de estas canciones, “Aunque Tiren Hate”, “¿Qué Fue Lo Que Me Diste?”, “Cada Mañana” y “DPM”, ya han sido lanzadas anticipadamente, generando una gran aceptación entre los fanáticos.

‘AUNQUE NOS TIREN HATE’, también incluye seis nuevas canciones que justo necesitaba este material, para llevar a todos sus seguidores por una aventura al ritmo de la banda como: “Tú Con Suerte Y Yo Con Ganas”, “Cada Día Más”, “Tanto La Quería”, “Vamos Tomando Ahora”, “Aquí Estoy Yo” y “De Que Me Levanto, Me Levanto”.

La canción que encabeza el álbum, “Cada Día Más”, es un cover refrescado al ritmo de banda, escrito por el talentoso Ray Girado, que expresa la intensidad del amor y la pasión de una pareja. La letra habla sobre la intensidad del amor y cómo crece cada día más, un tema que seguro resonará con los fanáticos de la banda.

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN, una de las bandas más importantes de América Latina, reconocida por su gran legado musical en el género regional durante más de cuatro décadas, recientemente fue acreedora por la RIIA a Disco de Platino en US por su tema “Aquí Hay Para Llevar”, 19 canciones en el #1 chart Regional Mexican Airplay de Billboard, fue reconocida por superar 11.2 mil millones de streams globales, rebasó la venta física de más de 2.7 millones de álbumes en su carrera y superó la cifra de más de tres mil millones de reproducciones en la plataforma de PANDORA, también fueron nominados al Latin Grammy 2023 y a Premio lo Nuestro 2025, cuentan con más de 5 millones de suscriptores en YouTube, y más de 3.1 millones de seguidores en TikTok.

TRACKLIST DE ‘AUNQUE NOS TIREN HATE’:

1. Aunque Tiren Hate

2. Tú Con Suerte Y Yo Con Ganas

3. DPM

4. Cada Día Más

5. Cada Mañana

6. Tanto La Quería

7. Vamos Tomando Ahora

8. Aquí Estoy Yo

9. ¿Qué Fue Lo Que Me Diste?

10. De Que Me Levanto, Me Levanto