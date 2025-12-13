Aprende a vivir el maratón Guadalupe-Reyes de forma saludable

Recuerda que la finalidad de estas celebraciones es la convivencia con amigos, familia y compañeros de trabajo,por eso evita que las celebraciones se centren en los alimentos

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Se acercan las vacaciones de temporada navideña y comienzan los festejos entre las familias y los amigos, llega la época de compartir, convivir y festejar. Ha dado inicio el llamado Maratón Guadalupe-Reyes y las posadas están por comenzar.

El mes de diciembre se caracteriza por tener muchos festejos entre las familias y los amigos, es una época de descanso, convivencia y con las festividades sobran los pretextos para reunirnos y organizar celebraciones.

Es común que en esta temporada estemos en ambientes con exceso de comida, postres y alcohol, por lo que frecuentemente las personas durante esta época tienen una ganancia de peso de 0.5 a 3 kg.

Sin embargo, es posible poder trabajar en estrategias para que en esta temporada navideña podamos invertir nuestro tiempo para mejorar la salud y comenzar el año 2026 en mejores condiciones.

Se aconseja establecer como reto realizar al menos 30 minutos de actividad física al día, al menos 20 días de la temporada para aprovechar el tiempo en caminatas al aire libre, acudir a un centro deportivo, probar clases de entrenamiento nuevas como pilates, baile, natación o entrenamiento funcional, cualquier actividad que disfrutes y además se acomode mejor con tu rutina de vacaciones. Esto ayudará a movilizar la reserva de masa grasa que existe en el cuerpo y evitará el acúmulo de nueva grasa, tendrás mejor humor y mayor cantidad de energía para poder convivir con tus seres queridos.

Cuando acudas a alguna reunión o posada se recomienda moderar las porciones que consumes, es decir, analiza si toda esa cantidad de comida la comerías en un día normal en cualquier otra época del año en casa. Acompaña tus platillos siempre de abundante cantidad de verdura y no olvides los alimentos ricos en proteína como pollo, pavo, cerdo, huevo o alguna leguminosa. El consumo de este grupo de alimentos te ayudará a sentir saciedad por mayor cantidad de tiempo y con ello evitar los excesos.

Incrementa la cantidad de agua que consumes, ya que es muy común que con la llegada del invierno y el cambio de temperatura disminuyas la cantidad de agua que estás bebiendo durante el día. Estar hidratado adecuadamente previene el estreñimiento, que con el cambio de alimentación por la temporada es común que aparezca y además también ayuda a evitar resaca si tuviste exceso de consumo de alcohol en las festividades. Lleva siempre contigo un bote con agua y si es necesario pon algún recordatorio en tu celular para asegurar el consumo de este líquido durante el día.

Sé cuidadoso con las bebidas azucaradas, de preferencia evítalas y prefiere el consumo de bebidas sin azúcar, para evitar superar las calorías diarias que tu cuerpo requiere. Evita beber alcohol y elige mejor agua simple.

Recuerda que los períodos de descanso son prioritarios para mantener en buen estado tu salud, es decir, trata de respetar las horas de sueño para garantizar un descanso adecuado y reparador durante la temporada navideña. Prioriza tus actividades y trata de aprovechar las vacaciones para mejorar tu rutina de noche y crear hábitos que te permitan dormir mejor.

Aprende a escuchar lo que tu cuerpo necesita, puedes comer tus platillos favoritos de la temporada, pero disfrútalos con equilibrio. Come hasta sentirte satisfecho, no lleno.

Recuerda que la finalidad de estas celebraciones es la convivencia con amigos, familia y compañeros de trabajo, aprovecha para vivir momentos inolvidables y evita que las celebraciones se centren en los alimentos. Prioriza tu salud y establece objetivos para mejorarla, comienza cuanto antes y si es posible motiva a las personas de tu alrededor para empezar con la adquisición de mejores hábitos de vida.