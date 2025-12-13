Laureano Brizuela cierra el año 2025 con mucho éxito, logrando cuatro llenos totales en el icónico Centro de Espectáculos La Maraka en la CDMX

En el mes de febrero del 2026 presentará en formato físico su nueva producción discográfica y seguirá con su gira internacional.

Por Mino D’Blanc

En días pasados “El Ángel del Rock” Laureano Brizuela logró por cuarta ocasión lleno total den el Centro de Espectáculos La Maraka, ubicado en la Ciudad de México y que se ha convertido en recinto ideal para espectáculos de todo tipo. Interpretó lo mejor de su repertorio que incluyó algunos de los temas que conforman su nueva producción discográfica.

Vestido con camisa roja, pantalón y saco negro, sus tradicionales lentes oscuros y su famosa melena rizada, comenzó el concierto con “América”.

Acompañado por sus músicos y sus tres coros, prosiguió la presentación con clásicos como “Yo sin ti, tú sin mí”, “Si quieres amarme”, “Quiero escaparme de ti”, “Nada contra nada”, para seguir con las nuevas versiones de sus clásicos temas de “Amándote” y “Solo”, éste último un éxito global en el año 1986.

El show continúo y cada canción era disfrutada al cien por ciento y coreada por el respetable que se dio cita, logrando una comunión inquebrantable entre artista y su público, no solo de su generación, sino de todas las edades.

“Tiempo para amarte”, “Gritando que te quiero” y “Muchachita” arrancaron inevitablemente los aplausos de las 1700 personas que se dieron cita en La Maraka para disfrutar los temas del “El Ángel del Rock”.

La siguiente canción que interpretó es el blues que incluye en su más reciente producción discográfica y se llama “La mitad de un corazón”, que grabó con el icónico maestro Alex Lora. Con este tema lució sus cualidades vocales. Dicho momento sirvió para que presentara el video oficial de la canción. La recepción del público tanto de la canción como de dicho video fue como siempre, de la mejor manera y muy aplaudida.

El clásico en español de John Lennon “Just Like Starting Over” que en su versión en español en la voz de Laureano Brizuela fue el siguiente éxito que ofreció, para que acorde a esta época cantará “Blanca Navidad”.

Continuó la inolvidable velada con “Viento del sur”. El clímax llegó con “Cuando seas grande”, que el público no solamente coreó, sino bailó al ritmo de la música. La penúltima canción fue “Sueños compartidos”. El extraordinario final fue la interpretación de “Alborada”.

Así cierra Laureano Brizuela un año 2025 lleno de éxitos y el 2026 no se quedará atrás, ya que en el mes de febrero presentará su nueva producción discográfica de manera física para todo el público que gusta de los vinilos. Además continuará con su tour por toda la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica, a donde llevará todos sus éxitos a nuevos escenarios y reafirmando su lugar que con tanto talento, sensibilidad y esfuerzo se ha ganado como “leyenda del rock en español”.