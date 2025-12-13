Entrega Alejandro Armenta su primer informe al Congreso de Puebla

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó su primer informe al Congreso local.

El mandatario aprovechó para reconocer al Poder Legislativo como autónomo y deliberativo, donde se expresan las distintas visiones políticas de la sociedad poblana.

Dijo que el documento contiene las acciones durante el primer año de gobierno, así como políticas públicas, programas, obras y avances institucionales de la administración estatal.