Fraudes crecen hasta 40% en fin de año

EL VALLE

Toluca, Méx.- La temporada de aguinaldos está marcada por un incremento preocupante en los delitos financieros. En un mes donde circula más dinero y las compras se aceleran, los estafadores están usando inteligencia artificial para crear fraudes casi imposibles de detectar: voces clonadas, mensajes que imitan a familiares y sitios web falsos que replican comercios reales. Esta mezcla de mayor liquidez y técnicas más avanzadas convierte a diciembre en el periodo más crítico del año para los consumidores.

Las cifras del año refuerzan la alerta. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la extorsión telefónica, el fraude digital y el robo de identidad fueron los delitos financieros de mayor crecimiento en este 2025. Además, el Consejo Ciudadano reportó que entre enero y noviembre recibió más de 118 mil denuncias por extorsión, amenazas, fraudes y suplantación de identidad. Solo en noviembre se registraron 12 mil 300 casos, un aumento del 18 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

A esto se suma un análisis de Kuvasz Solutions que anticipa que el riesgo de fraude digital podría crecer entre 30 y 40 por ciento durante diciembre de 2025, con un repunte del 47 por ciento en intentos de estafa desde el Buen Fin 2024, especialmente en modalidades como la apropiación de cuentas (ATO).

Autoridades financieras advierten que las estafas ya no se limitan a llamadas de extorsión o mensajes sospechosos. Las bandas utilizan plataformas automatizadas para enviar miles de enlaces de phishing al día, copian portales bancarios con exactitud y clonan perfiles de redes sociales para solicitar depósitos “urgentes” a nombre de familiares.

Los bancos también han detectado un crecimiento en intentos de robo de identidad mediante deepfakes, donde los delincuentes recrean video o voz del usuario para intentar acceder a servicios financieros. “Los criminales están empleando herramientas que antes solo se veían en ciberataques sofisticados; ahora están al alcance de cualquiera”, advirtió la Asociación de Bancos de México en un reporte reciente.

En la entidad mexiquense, corporaciones policiales y unidades especializadas de delitos informáticos señalan que diciembre concentra el mayor volumen de reportes, principalmente por compras en línea, depósitos por supuestos préstamos exprés y páginas que ofrecen productos agotados en tiendas físicas.

Solo durante la primera mitad de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México registró un incremento del 40 por ciento en reportes de fraude y extorsión en comparación con el promedio mensual del año.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones: verificar páginas antes de comprar, evitar enlaces que llegan por mensaje, no compartir códigos de verificación y desconfiar de llamadas que pidan información financiera. También sugieren realizar compras solo en comercios verificados y activar dobles métodos de autenticación en apps bancarias.

Mientras avanzan las investigaciones y se aplican operativos cibernéticos, las autoridades reconocen que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a un delito que evoluciona con rapidez y que cada diciembre encuentra terreno fértil entre el movimiento económico y el descuido de los consumidores.