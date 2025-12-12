Siete de cada diez mexicanos verifican precios en línea antes de comprar en esta Navidad

Staff/RG

Ciudad de México, diciembre de 2025. — La temporada navideña de este año está marcada por un consumidor más crítico y metódico. Lejos del comportamiento impulsivo que tradicionalmente acompañaba a las compras decembrinas, los mexicanos están recurriendo de manera sistemática a la validación digital antes de abrir la cartera.

De acuerdo con el estudio Consumo Navideño México 2025 elaborado por la agencia Elogia, el 67% duda de la veracidad de los descuentos, principalmente ante la percepción de que algunos retailers inflan precios antes de aplicar promociones.

Este cambio evidencia una transformación profunda en la relación entre compradores y comercios. La dinámica ya no gira en torno a la intuición o la confianza automática en la señalética de “rebaja”, sino en la verificación casi inmediata del valor real del producto.

Auditoría en tiempo real: cómo se compra hoy en México

El proceso de compra se ha convertido en un ejercicio de auditoría personal, donde el consumidor compara precios entre canales y plataformas antes de tomar una decisión definitiva. El estudio revela que:

40% de los usuarios usa marketplaces -Amazon, Mercado Libre, AliExpress- como referencia primaria de precios.

35.6% emplea Google para trazar un panorama general de opciones.

El comercio electrónico alcanza 52.7% de participación, confirmando su peso como punto de consulta tanto como canal de compra.

Esta práctica no solo ocurre en casa: sucede dentro de las tiendas. La comparación en tiempo real ha erosionado la vieja idea de “captar al cliente mientras está en el pasillo”.

“Hoy el precio ya no es estático; es un dato que el consumidor puede refutar al instante. Si una promoción no resiste esa comparación, se pierde la venta”, explicó Rodrigo Martín, CEO de Elogia México.

Omnicanalidad sin ficción: investigar en línea, comprar en tienda

Lejos de la narrativa que anticipaba la desaparición del retail físico, los datos muestran una convivencia más compleja. Las tiendas siguen siendo relevantes -58.7% de los mexicanos comprará al menos un regalo en punto de venta-, pero lo harán tras un proceso previo de investigación digital.

El fenómeno más representativo es el “research online, purchase offline” (ROPO), que concentra al 34.2% de los consumidores. Este comportamiento obliga a los retailers a mantener coherencia entre sus precios digitales y su piso de venta: una discrepancia, por mínima que sea, afecta la credibilidad de la marca.

La influencia digital: redes sociales como motor de descubrimiento

Aunque la publicidad sigue teniendo un papel importante, pues influye en un 51.7% de los compradores, son las redes sociales las que hoy dictan la agenda del consumo navideño. El estudio reporta que 63.2% de los mexicanos descubre productos nuevos en plataformas sociales, cifra que supera por amplio margen a cualquier otro medio.

En los grupos más jóvenes, este porcentaje rebasa el 75%, impulsado por formatos que mezclan entretenimiento y recomendación: videos cortos, reseñas espontáneas, unboxings y contenido generado por creadores independientes.

Las redes sociales ya no solo acompañan la compra: la originan.

Belleza crece: señal de una Navidad más enfocada en bienestar

El ticket promedio de gasto se mantiene relativamente estable frente al año pasado ($2,430 pesos), pero la distribución del presupuesto revela una tendencia interesante. Mientras Moda (54.6%) y Tecnología (47.5%) continúan dominando, la categoría de Belleza muestra el mayor crecimiento interanual, con un aumento cercano al 17%.

Este comportamiento sugiere un giro hacia el autocuidado y la compra personal, incluso en un periodo tradicionalmente asociado al regalo para terceros.