Toma de Protesta de la mesa directiva de la Segunda Sección Central de Abasto de Puebla

Staff/RG

En Asamblea General celebrada el 5 de diciembre de 2025, los condóminos del Condominio Segunda Sección Central de Abasto de Puebla eligieron a su nueva Mesa Directiva, de manera simultánea a la Mesa Directiva de la Asociación Civil Condóminos Segunda Sección Central de Abasto de Puebla, A.C., quedando integrada de la siguiente forma:

Gloria Méndez Villegas fue electa como Presidenta;

Honorato González Ortega, Vicepresidente;

Fernando Rosario Totozintle, Secretario de Actas y Acuerdos;

Fernando Monroy Solís, Tesorero;

y José Manuel Rosario Castillo y Saúl Morales Mendoza como integrantes del Comité de Vigilancia.

La nueva administración agradeció la participación de las y los condóminos y reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad, legalidad y en beneficio de toda la comunidad.

Asimismo, se informó que, como parte del proceso de transición administrativa, se solicitó de manera respetuosa la entrega de información y rendición de cuentas a la ex tesorera Patricia Muñoz Miron y a la ex secretaria de Actas y Acuerdos Pamela Oliveros Arroyo, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos realizados durante su gestión.

Hasta este momento, dicha información se encuentra pendiente de entrega, por lo que se mantiene una invitación abierta al diálogo para llevar a cabo una transición transparente, ordenada y conforme a la normatividad, en beneficio del condominio.

La Mesa Directiva señaló que se permanece en espera de esta entrega para dar inicio formal a las gestiones y acciones de la nueva administración.

Finalmente, se reconoció que el condominio enfrenta diversas obras y necesidades por atender. En este contexto, la nueva Mesa Directiva subrayó que esta etapa representa un cambio en la forma de trabajo, ya que las responsabilidades serán asumidas de manera colegiada, fortaleciendo la participación activa de todo el comité, a fin de evitar que la carga administrativa y operativa recaiga en una sola persona, y garantizar una atención más eficiente a las necesidades del condominio.