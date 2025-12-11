Creció la actividad industrial en Sonora (10.9 %), en Tamaulipas (3.8 %) y en Veracruz (2.9 %) en agosto de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los estados.

En agosto de 2025 y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Baja California Sur, respecto al mes previo, en términos reales.

A tasa anual, en el octavo mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso fueron los siguientes: Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Sonora y Aguascalientes.

