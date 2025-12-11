Se mantuvo estable el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, en el periodo julio-septiembre de 2025, a tasa trimestral

Staff/RG
Los Indicadores de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra (IPL-CUMO) permiten conocer y evaluar qué tan eficiente es la contribución del factor trabajo al proceso productivo. De esta manera, se presentan los resultados del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) y de sus tres grandes grupos de actividad. También se publican los Índices de Productividad Laboral (IPL) y del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO) de cinco sectores de actividad económica:
Construcción, Industrias manufactureras, Comercio al por mayor, Comercio al por menor y Servicios privados no financieros.
I. ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA Y POR GRUPOS DE ACTIVIDAD
En el tercer trimestre de 2025, el IGPLE —con base en horas trabajadas— registró un nivel de 95.9 puntos: no presentó variación a tasa trimestral y disminuyó 0.2 % a tasa anual, con cifras desestacionalizadas.
El comportamiento trimestral del Índice Global de Productividad Laboral (IGPL), por grupos de actividad económica, fue el siguiente: en las primarias aumentó 6.2 % y en las terciarias, 0.3 por ciento. En las secundarias cayó 2.0 por ciento.
You may also like
-
Creció la actividad industrial en Sonora (10.9 %), en Tamaulipas (3.8 %) y en Veracruz (2.9 %) en agosto de 2025, a tasa mensual
-
Corte podría definir liberación o mantenimiento de sentencia de Mario Aburto
-
Gabinete de seguridad dará información sobre agresión a subsecretario de SSP en Colima: Sheinbaum
-
La inflación anual fue de 3.80% en noviembre de 2025
-
El 77% de los mexicanos gastará hasta 19 mil pesos en festejos navideños