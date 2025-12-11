Mañana no habrá recolección de basura en Puebla capital

Por el Día del Trabajador y Trabajadora del Organismo de Limpia*

Desde Puebla

Puebla, Pue., 11 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa a la ciudadanía que el viernes 12 de diciembre se suspenderá el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en todo el municipio, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora del Organismo de Limpia.

Esta fecha reconoce la labor fundamental que realizan diariamente trabajadoras y trabajadores que integran el organismo que contribuyen de manera decisiva a mantener una ciudad limpia y ordenada en condiciones adecuadas para todas y todos.

Para evitar afectaciones en la vía pública, se exhorta respetuosamente a las y los habitantes a:

– Resguardar los residuos dentro de sus domicilios o negocios hasta el siguiente día de servicio.

– Mantener en todo momento las áreas comunes libres de desechos que puedan generar molestias o focos de infección.

–

El OOSL informa que la recolección se reanudará de manera normal el 13 de diciembre, retomando los horarios y rutas habituales en las diferentes colonias, juntas auxiliares y zonas del municipio.