Fanki presenta fallas en segundo día de venta de boletos para el México vs Portugal

ADRENALINA

La preventa de boletos para México vs Portugal en el Estadio Azteca presenta otra vez fallas técnicas, retrasos y largas filas virtuales en la plataforma Fanki.

El segundo día de la preventa de boletos para la reinauguración del Estadio Azteca con el juego entre México y Portugal volvió a presentar fallas para algunos usuarios, quienes expresaron en redes sociales su descontento por retrasos o problemas para acceder a la plataforma de Fanki.

La preventa, que debía iniciar el 10 de diciembre a las 09:00 horas, sufrió problemas técnicos que provocaron un retraso de 30 minutos. Más tarde, Fanki anunció que la venta se pospondría al jueves para garantizar la estabilidad de la plataforma y cumplir con los protocolos de seguridad

En un comunicado oficial, Fanki señaló que hubo “actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta y resguardar la plataforma”. Posteriormente, la compañía confirmó que la preventa para clientes de Banorte iniciaría el 11 de diciembre a las 09:00 horas.

Algunos usuarios lograron ingresar a la fila virtual y mostraron ilusión por participar en la preventa, pero la web no logró cargar correctamente y permaneció detenida. Otros reportaron nuevamente el error 503 que ya había aparecido el día previo.

Muchos internautas manifestaron su desilusión debido a los largos tiempos de espera, que superaban la hora, y porque su lugar en la fila virtual era demasiado lejano; el Estadio Azteca, incluso tras las renovaciones, tiene una capacidad menor que la cantidad de usuarios en espera.

La expectativa por el partido ha sido elevada por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien tendría su primera aparición en el Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca ha sido sometido a una serie de remodelaciones, tanto en el exterior como en el interior, para cumplir con los criterios de FIFA de cara al Mundial 2026, lo que ha generado gran interés entre aficionados y medios.