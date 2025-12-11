Bad Bunny: México le cae con todo en su Casita

EL UNIVERSAL

El cantante convirtió su show en la CDMX en un recordatorio del poder de la música para unir a las comunidades

Aprieta, chamaquito, que llegamo’ a Méxicooo”, gritó Bad Bunny para traer a Puerto Rico a miles de fans que asistieron a su primer concierto en la Ciudad de México.

El orgullo de Benito por Latinoamérica no es algo que oculte; sus desafíos constantes, incluidos los dirigidos a gobiernos, se han llevado titulares en más de una ocasión.

Lo de anoche no podía ser diferente: desde el primer momento, el boricua dejó claro que su misión era la comunión entre Puerto Rico, México y todos los pueblos latinos.

“Muchas gracias, México. Desde ahora les digo: la noche apenas está empezando y nosotros vinimos para una sola cosa, y es disfrutar todos en unión”, dijo al iniciar su show.

“Por un momento, olvidarse de todo lo que está pasando afuera y disfrutar este momento que no se va a repetir. Canten, bailen lo más que puedan, vuelvan esta noche en una única”, añadió.

La velada estuvo dedicada a las vivencias y la nostalgia, algo que reforzó con su primera invitación al público, que no dejaba de gritar con su presencia en el Estadio GNP.

“Quiero que todo aquel que sueña con morir en su tierra cante conmigo el coro. ¡De aquí yo no me salgo, de aquí yo no me muevo!”, pidió seguido de un grito masivo.