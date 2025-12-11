Amplían plazo para investigación y defensa del caso Julio César Chávez Jr.

LA JORNADA

El proceso penal que enfrenta Julio César Chávez Carrasco, conocido como “el Junior”, sumó este miércoles un nuevo ajuste en su calendario judicial; el juez de Distrito, Édgar Alejandro Domínguez Villapudua, concedió una ampliación del plazo de investigación para la Fiscalía General de la República (FGR) y, en paralelo, otorgó más tiempo a la defensa para preparar su estrategia legal en la causa por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La audiencia de seguimiento, originalmente programada para el 24 de noviembre, fue reprogramada y se llevó a cabo la mañana de este 10 de diciembre, a las 9:34 horas tiempo local, en la Sala 4 del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, Sonora. El desahogo fue breve: apenas diez minutos bastaron para que las partes expusieran sus solicitudes.

A diferencia de la audiencia de vinculación a proceso, que el exboxeador siguió por videoconferencia desde el CEFERESO 11, penal de máxima seguridad, esta vez Chávez Jr. compareció de manera presencial. Vestido completamente de negro, ingresó a la sala acompañado por dos abogados que recientemente se incorporaron a su equipo de defensa.

Durante la sesión, los agentes del Ministerio Público Federal solicitaron formalmente extender de tres a seis meses el plazo para fortalecer la carpeta de investigación. Argumentaron que aún están pendientes diversos actos, entre ellos solicitudes de información a autoridades de Estados Unidos, consideradas relevantes para el desarrollo del caso.

Por su parte, la defensa del pugilista respaldó la petición de ampliación al señalar que requiere tiempo adicional para realizar pruebas periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones de llamadas telefónicas, los cuales forman parte de las evidencias presentadas por la FGR.

El juez, quien conduce el expediente 15/2023, resolvió conceder tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria y la preparación de la defensa.

En este proceso, además de Chávez Carrasco, aparecen como imputadas otras 13 personas identificadas como integrantes de la cúpula de la facción de La Chapiza del Cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán. La próxima audiencia quedó fijada para el 24 de febrero de 2026.

En tanto, y previo a que se defina su situación jurídica, Julio César Chávez Jr. tiene programado su regreso al boxeo profesional el 24 de enero de 2026, cuando suba al ring de la Arena Potosí para enfrentar a Ángel Julián