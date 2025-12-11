Nuevo aranceles son para países con los que no tenemos tratados comerciales, no sólo para China: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Con la aprobación de las reformas legales para imponer nuevos aranceles a las importaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que esta medida no está dirigida específicamente con China, sino abarca a todos los países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio. Sin embargo, subrayó que la decisión obedece a fortalecer la industria nacional como parte de la puesta en marcha del Plan Mexico.

Al referirse a los cuestionamientos que hiciera el Ministerio de Comercio de China a la decisión, Sheinbaum comentó que hay muy buena relación y México respeta mucho a China. Por ello, precisó que esta reforma pretende apuntalar la política de promoción de la industria nacional en el marco del Plan México.

Destacó que la reforma finalmente aprobada se modificó sustancialmente con respecto a la iniciativa original, entre otros aspectos por las aportaciones de los legisladores y por las conversaciones con representantes de China y Corea del Sur, entre otros países.

La Presidenta dijo que en su momento el secretario de Economía, Marcelo a Ebrard, explicará a los países con los que no hay tratado comercial los alcances de las reformas.