El Toluca va con el corazón por delante por la estrella 12

EL VALLE

Toluca, Méx.– El silbatazo inicial de la gran final está a la vuelta de la esquina y el Toluca llega con el pulso firme, la mirada en alto y el corazón ardiendo como el mismísimo infierno. Durante el Día de Medios que tuvo lugar en la Federación Mexicana de Futbol, los Diablos Rojos expresaron el deseo de alcanzar un nuevo título y están convencidos de que lo conseguirán, aunque enfrente tengan a un rival acostumbrado a estos escenarios como Tigres de la UANL.

La voz del vestidor escarlata sonó clara y fuerte: están listos para esta batalla. Antonio Mohamed, Paulinho, Marcel Ruiz, Federico Pereira y Nicolás Castro coincidieron en que la serie será durísima, una guerra futbolística definida por el valor, la inteligencia y esos pequeños chispazos que cambian para siempre una historia.

“La ida puede cambiar todo”, expresó Mohamed, quien ya sabe lo que es levantar la copa con Toluca, y aseguró que su equipo llega con alma y convicción. “Este grupo cree en lo que hace y confía en su gente. La ida puede cambiar todo, nos puede impulsar hacia el título”, declaró con esa mezcla de calma y fuego que lo caracteriza. El “Turco” reconoció el peso de Tigres, pero dejó claro que el infierno también tiene su jerarquía.

Paulinho apunta al cielo… y a la doce. El goleador portugués habló con una determinación que contagia: “Queremos hacer historia. Estamos listos para luchar por esa estrella número 12”. Nada de distracciones, nada de comparaciones. Su mensaje fue directo: este es el momento de los Diablos.

Marcel Ruiz sabe del liderazgo que sostiene. El capitán escarlata destacó la unión que vive el plantel y la fortaleza que han construido durante todo el torneo. “Con o sin Alexis, este equipo está hecho para competir. Todos vamos a empujar”, afirmó. Ruiz recordó que las finales no solo se juegan: se sienten, se sufren y se conquistan.

Una defensa que promete ser gigante es la de Pereira, quien fue certero y reconoció que será clave defender cada balón como si fuera el último. Y Castro, con brillo en los ojos, confesó la ilusión de jugar su primera final en México: “Es un sueño… pero queremos hacerlo realidad con el título”.

Este jueves, a las 20:00 horas, en el rugiente estadio Universitario —mejor conocido como “El Volcán”— comenzará la historia que puede llevar a Toluca nuevamente a la cima. Una historia de pasión, de esfuerzo y de fuego.

Porque el infierno no teme a ninguna jaula… y los Diablos están listos para quemar el cielo de Nuevo León.