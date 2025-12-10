Regresan a San Pedro Cholula las “callejoneadas”

María Huerta
La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández y la secretaria de turismo, Carla Lopez Malo Villalón, presentaron e inauguraron las Callejoneadas Rumbo a Cholula.
Cabe destacar que las Callejoneadas Cholultecas son recorridos nocturnos a pie por los puntos históricos y emblemáticos de San Pedro, ofreciendo una experiencia cultural que combina leyendas locales, música de banda, baile tradicional del guajolote y degustación de mezcal y agua de maíz azul, con guías caracterizados de personajes históricos para narrar historias y tradiciones de este Pueblo Mágico, siendo un atractivo turístico popular.
Esta actividad se llevará a cabo todos los sábados en la noche del mes de diciembre de 2025.
