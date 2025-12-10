En Atlixco, Ariadna Ayala entregó rehabilitación de una de las calles principales

Desde Puebla

La entrega de la rehabilitación de la calle Río Sonora fue una propuesta de campaña de Ariadna Ayala

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, fue respaldada por las familias atlixquenses durante la inauguración de la rehabilitación de la calle Río Sonora, una intervención integral que formó parte de sus compromisos de campaña y que hoy beneficia a más de 141 mil habitantes.

Los atlixquenses se dieron cita para inaugurar esta obra con sentido social que tuvo una inversión de más de 28 millones de pesos.

Los trabajos se realizaron entre Río Lerma y 4 Norte, así como en la calle Revolución, zonas consideradas estratégicas por su impacto en la movilidad y la conectividad del municipio.

Ariadna Ayala agradeció a la ciudadanía y al movimiento ciclista por su participación activa, subrayando que esta entrega es “resultado del trabajo en equipo”. Ariadna Ayala reafirmó que en su gobierno la política se ejerce con transparencia, entregando los expedientes de obra directamente a los comités ciudadanos.

Ariadna Ayala recordó que ser la primera mujer en encabezar el gobierno municipal es un honor que responde con trabajo continuo, destacando que esta vialidad fue diseñada para garantizar una movilidad segura e incluyente.

La rehabilitación respondió al deterioro que afectaba el tránsito y los servicios básicos. La intervención incluyó:

• Renovación de carpeta asfáltica

• Sustitución de líneas de agua potable y drenaje

• Instalación de iluminación urbana

• Construcción de ciclovía

• Mejoramiento de espacios públicos

• Revisión y renivelación de registros de telefonía

Ariadna Ayala reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de las familias atlixquenses.

enlace video