Más de 224 mil Credenciales para Votar perderán vigencia el 1 de enero: INE en Puebla

Staff/RG

Llama la Junta Local Ejecutiva a las y los ciudadanos a renovar su mica para asegurar su medio de identificación oficial y evitar perder su registro electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que en el estado de Puebla existen 224 mil 603 Credenciales para Votar que perderán vigencia el próximo 1 de enero de 2026, porque aún no se han renovado, y sus titulares pueden perder su registro electoral.

Las autoridades del INE en el estado de Puebla informaron que todavía hay una gran cantidad de Credenciales para Votar cuyo año de vigencia es el 2025 y que, en caso de que las personas titulares no acudan a cualquiera de los 48 módulos disponibles en la entidad a solicitar su renovación, estarán imposibilitadas para usarlas como medio para votar e identificarse, a partir del primer día del año próximo.

La Junta Local Ejecutiva del INE recuerda que las ciudadanas y los ciudadanos que requieran renovar su Credencial para Votar deben llevar su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y la Credencial que está por vencer, para que les hagan el trámite y obtengan una nueva, que durará otros 10 años.

Asimismo, alerta a la ciudadanía que tenga este tipo de Credencial que, en caso de no renovarla, su registro electoral será dado de baja del Padrón Electoral, por lo que, si esto ocurre, sus titulares estarán imposibilitados para ejercer los derechos personales que ésta les ofrece.

Además del trámite de renovación, también están disponibles los trámites de inscripción al Padrón Electoral, de actualización y de reposición en caso de robo o extravío.

Cabe señalar que el próximo 15 de diciembre culmina la Campaña Anual Intensa de Credencialización 2025, con la que se reforzó la infraestructura de los Módulos de Atención Ciudadana para incrementar la capacidad de atención, y se ampliaron los horarios de servicio; posterior a esa fecha, regresarán a su servicio y horario habitual.

De igual forma, es importante mencionar que, en el marco de la época decembrina, los Módulos suspenderán servicio el 24 y 25 de diciembre, y del 29 de diciembre al 3 de enero, reanudando servicio a partir del 5 de enero de 2026, por lo que solicita a las y los ciudadanos tomar sus previsiones y acudir a recoger su credencial o realizar el trámite que requiera previo o posterior a esas fechas.

Finalmente, el INE pone a disposición de la ciudadanía que requiera más información, su página de internet ine.mx y su servicio de orientación telefónica 800 433 2000, en los que podrán agendar una cita al Módulo, si así lo requieren.