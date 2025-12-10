Exigen esclarecer homicidio de conductor de Didi en Coacalco

EL VALLE

Coacalco, Méx.- La familia de Juan Carlos Olivares Ramírez, conductor de plataforma digital y también cantante, exigió a las autoridades estatales y municipales el esclarecimiento de su homicidio, luego de que fuera encontrado sin vida tras ser reportado como no localizado.

De acuerdo con sus allegados, Juan Carlos desapareció después de retirarse de un evento y dirigirse hacia el municipio de Zumpango. Su último rastro se obtuvo en el fraccionamiento El Laurel, en Coacalco, donde dejó de responder mensajes y llamadas.

Ante la falta de respuestas, sus familiares solicitaron la revisión inmediata de cámaras de semáforos, vialidades principales y del C5 sobre la avenida López Portillo, además de información detallada a la empresa DiDi sobre los viajes realizados y el último pasajero que atendió.

La familia pidió que la carpeta de investigación avance “con rapidez y sin opacidad”, al asegurar que no permitirán omisiones en el caso.

Entre exigencias, velas encendidas y muestras de dolor, amigos y seres queridos hicieron un llamado a la comunidad para difundir el caso y demandaron justicia para que el crimen de Juan Carlos no quede impune.