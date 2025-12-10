El 77% de los mexicanos gastará hasta 19 mil pesos en festejos navideños

Staff/RG

77% de los mexicanos planea participar cada año en alguna convivencia decembrina.

El gasto promedio por persona va de $11 mil a $19 mil pesos, incluyendo regalos, de acuerdo a un análisis de Dinero.mx

Una posada para 10 personas cuesta alrededor de $8,700 pesos, principalmente en comida y bebidas.

México a 8 de diciembre de 2025. Las celebraciones decembrinas están a la vuelta de la esquina y aunque son un pretexto perfecto para convivir con amigos, familia o incluso con vecinos, lo cierto es que este tipo de eventos también significan un gasto que muchas de las veces no se tiene planificado.

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx menciona que “si bien esta temporada representa una derrama económica para las finanzas del país, también mete en apuros al bolsillo de las personas que festejan sin tener considerado un presupuesto previo”.

Por ello, Dinero.mx recabó información sobre cuánto gastan los mexicanos durante las posadas, cenas y fiestas navideñas, para que vayas considerando si vale la pena o no celebrar todas a las que estés invitado.

¿Mexicanos reparan en gastos durante fiestas decembrinas?

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y PROFECO, señalan que la mayoría de mexicanos celebra de alguna forma en esta temporada. En concreto, el 77% de los mexicanos planea participar cada año en alguna convivencia decembrina (ya sea posada, cena de fin de año con familia o amigos).

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), menciona que los mexicanos gastan en promedio de $11 mil a $19 mil pesos durante estas celebraciones (considerando regalos) y la cena de Navidad representa uno de los gastos más grandes que se realizan durante la época decembrina.

Profundizando en cada uno de los gastos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), puntualiza que el costo promedio para realizar una posada para 10 personas durante el año pasado, fue de $8,700 pesos.

Según el análisis de la plataforma de información financiera Dinero.mx, los elementos que más consumen el presupuesto de una fiesta navideña, son la comida o cena con un aproximado de $3 mil pesos, bebidas alcohólicas $2,600 pesos, botanas $1 mil pesos, decoración $1 mil pesos, velas y luces de bengala $600 pesos y la piñata con dulces $500 pesos.

Por último, la ANPEC también estima que un intercambio de regalos típico parte desde $500 pesos por obsequio. Ante este panorama, Alejandro Sena, director general de Dinero.mx recomienda que: “antes de aceptar cualquier invitación o planear las celebraciones decembrinas, se establezca un presupuesto realista que permita disfrutar de la temporada sin comprometer la estabilidad financiera. Priorizar gastos, comparar precios y evitar compras impulsivas son acciones clave para celebrar responsablemente y comenzar el nuevo año con finanzas sanas”.