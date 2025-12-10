La inflación anual fue de 3.80% en noviembre de 2025

Staff/RG

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En noviembre de 2025, el INPC presentó un nivel de 142.645: aumentó 0.66 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en

3.80 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.44 % y la anual, de 4.55 por ciento.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa mensual. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.39 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.28 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 3.49 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.97 por ciento. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país

En la primera y segunda quincena de noviembre de 2025, el INPC registró niveles de 142.470 y 142.819, respectivamente. Esto implicó un aumento quincenal de 0.24 por ciento.

Componentes del INPC

En el penúltimo mes de 2025, la variación mensual de los índices subyacente y no subyacente fue de 0.19 y 2.28 %, en ese orden. En el mismo mes de 2024, fue de 0.05 y 1.73 %

