Puebla tiene la distinción de Pemex por el combate al huachicol: Ojeda

Puebla tiene la distinción de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el mayor número de decomisos y las acciones realizadas por el combate al huachicol, indicó Cesar Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex.

Lo anterior, al inaugurar junto con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier la rehabilitación de la Recta a Cholula.

Indicó que la entidad se ha convertido en un aliado para combatir el robo de hidrocarburos, por ello, la empresa ha agradecido el apoyo con la donación de materiales.

En este sentido, destacó la importancia de la entidad, pues en gran parte del estado atraviesan ductos de la paraestatal.