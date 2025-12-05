El aumento del síndrome metabólico en menores

La infancia es la mejor etapa para implementar cambios del estilo de vida que duren para toda la vida y no enfrenten problemas de adultos

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Cada vez es más común encontrar a niños con problemas de sobrepeso y obesidad. Tan solo en México 4 de cada 10 niños, de entre 5 y 11 años, presentan alteraciones en su peso. Esto trae como consecuencia el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 en un mediano plazo.

En los últimos años, diversos factores han contribuido a cambiar el estilo de vida de los niños, ahora hay una gran variedad de productos en el mercado que son altos en calorías, azúcares y sodio y la frecuencia en su consumo dañan la salud de las personas. Además, los niños pasan mucho tiempo frente a las pantallas por lo que se ha incrementado el tiempo de sedentarismo, lo que conlleva la adquisición de una composición corporal poco saludable.

Es importante comenzar a vigilar algunos aspectos de la salud de tus hijos, principalmente si en los últimos meses has identificado un incremento de peso en ellos.

Si tu hijo presenta mayor peso de lo que debería para su edad es importante acudir con un nutriólogo para poder realizar una valoración de su composición corporal y detectar a tiempo si existe un incremento de sus reservas de grasa corporal, pues esto puede ser el principio de alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina. El trabajo de la insulina es lograr que la glucosa entre en las células del cuerpo, por lo que presentar resistencia a la insulina significa que cada vez es más difícil lograr meter glucosa dentro de las células.

Pudiera parecer que la hipertensión arterial es un padecimiento de adultos, sin embargo, en los últimos años se han comenzado a detectar niños con alteraciones en la presión arterial, como consecuencia de la adquisición de malos hábitos de alimentación y del estilo de vida.

Aunado a esto podemos encontrar que los niños con problemas de sobrepeso pueden tener alteraciones en los triglicéridos, colesterol y glucosa en la sangre. El síndrome metabólico es el conjunto de problemas que exponen a los niños a desarrollar diabetes o enfermedades cardiacas.

Presta mayor atención si en tu familia ya hay antecedentes de diabetes o hipertensión, pues es un factor de riesgo para que los niños puedan desarrollar cualquiera de estos padecimientos. Es necesario hacer conciencia que no solamente se ven implicados los factores hereditarios, sino que también influye la mala alimentación, sedentarismo y exposición al humo del tabaco.

Es momento de abrir bien los ojos y comenzar a reconocer si algún niño de tu familia tiene oscurecimiento en el cuello o axilas pues esta puede ser una señal que indique que ya existe algún problema con la insulina.

Afortunadamente detectar el síndrome metabólico a tiempo, tiene un buen pronóstico de evolución y con ello se puede lograr una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familiares.

Si crees que tu hijo puede tener síndrome metabólico, no dudes en acudir a un nutriólogo y a un endocrinólogo pediatra que en conjunto puedan brindar estrategias personalizadas para alcanzar un mejor estado de salud.

Seguramente implicará algunos cambios en el estilo de vida como reducir el consumo de bebidas y productos industrializados con alto contenido de azúcar, lograr alcanzar una adecuada composición corporal con la finalidad de reducir la masa grasa e incrementar el músculo que existe en el cuerpo, dejar atrás la vida sedentaria y comenzar a moverse un poco más de lo habitual, es decir, convertir en rutina diaria realizar al menos 60 minutos de actividad física que involucre fuerza, flexibilidad y resistencia.

La infancia es la mejor etapa para implementar cambios del estilo de vida que duren para toda la vida: un abordaje a tiempo puede cambiar el futuro de la salud de tus hijos.