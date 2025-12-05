Cinco de cada 10 mexicanos no recibirán aguinaldo este año: Research Land

Staff/RG

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la fecha límite de entrega es el 20 de diciembre.

Esta gratificación es un amortiguador de las deudas y compras de fin de año para los mexicanos, expone la encuesta.

El 46% de las personas ocupadas no recibirá aguinaldo en 2025, el 28% ya lo gastó por completo, 12% utilizó una parte pero conserva la mitad o más y únicamente 14% mantiene íntegra esta gratificación, así lo reveló una encuesta de Research Land, la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Aunque el aguinaldo es una prestación obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre, la realidad laboral del país limita su acceso. Al tercer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 54.8% de la población ocupada, equivalente a 32.6 millones de personas que trabajan sin contrato, seguridad social o beneficios laborales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La encuesta también mostró el panorama de cómo se utilizó el aguinaldo entre quienes ya lo gastaron. El 49% lo destinó al pago de deudas como tarjetas, préstamos o hipoteca, el 27% en compras personales y regalos de temporada, el 15% adquirió artículos para el hogar como electrónica, muebles o línea blanca y el 9% lo dispuso para viajes, entretenimiento o restaurantes.

“Cuando observamos que la mayor parte del aguinaldo se destina al pago de deudas, queda claro que esta prestación ya no es un ingreso extraordinario, sino un salvavidas que permite a las familias cerrar el año sin mayor presión financiera”, expuso Pablo Levy, Director General de Research Land.

Mexicanos administran mejor su aguinaldo

Entre quienes aún conservan una parte, el 44% planea ahorrar o invertir ese dinero, mientras que el 34% lo reserva para los gastos de inicio de año, el 15% piensa gastarlo pronto sin un plan específico y 7% considera aprovechar compras de alto valor.

Sobre la percepción de administración financiera, el 43% de los encuestados consideró que gestionó su aguinaldo de mejor manera que en años anteriores, el 25% cree que lo hizo igual que otros años, 19% afirmó haber mejorado ligeramente y 13% reconoció haberlo manejado con menor planificación.

“El hecho de que 4 de cada 10 personas perciba una mejor administración de su aguinaldo este año demuestra una mayor conciencia financiera, pero también evidencia que la gente se está viendo obligada a planificar más en un contexto económico desafiante”, resaltó Pablo Levy.

Buen Fin acaparó el aguinaldo de 1 de cada 3 mexicanos

En el contexto del Buen Fin, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reportó una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, un nuevo récord para la temporada.

En este escenario, Research Land indagó respecto al papel del aguinaldo en las compras del programa y, aunque el 68% no lo utilizó, el 16% destinó una cuarta parte para adquirir productos, el 9% gastó entre el 25% y el 50 por ciento, y 7% ocupó más de la mitad de su gratificación anual en este periodo de ofertas.

“Estas cifras confirman que para un tercio de la población, el aguinaldo es la principal herramienta de financiamiento para aprovechar las ofertas del Buen Fin y ello es una señal clara para el sector retail, que el consumidor está listo para comprar y, la disponibilidad de esta gratificación anual en noviembre se ha consolidado como un factor decisivo en la temporalidad del consumo en México”, concluyó Pablo Levy, Director General de Research Land.