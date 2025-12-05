Protege a tus pequeños en invierno: la importancia de una correcta nutrición en vacaciones

Staff/RG

La temporada de vacaciones, especialmente en invierno, llega con alegría, reuniones familiares y muchos festejos. Sin embargo, también puede traer cambios en las rutinas de los niños: comen a diferentes horas o prueban alimentos nuevos. Justo en esta época, cuando los pequeños están más expuestos a virus y bacterias, es fundamental cuidar su alimentación para fortalecer su sistema inmunológico y apoyar su desarrollo.

A partir del primer año de vida, los niños comienzan a caminar, explorar, compartir juguetes y llevar objetos a la boca. Todo eso los pone en contacto con microorganismos, por lo que su sistema inmune necesita apoyo extra.

Es importante recordar que los niños no son adultos pequeños. Necesitan más nutrientes por kilo de peso que un adulto: hasta 6 veces más vitamina D y 3 veces más hierro y zinc.

Consejos para mantener hábitos saludables durante las vacaciones

Integrar al niño a la dieta familiar no significa que ya pueda comer de todo. Los expertos de NIDO® Kinder® 1+ recomiendan seguir estas prácticas para mantener una alimentación equilibrada:

Prefiere el dulzor natural de las frutas.

Sustituye los dulces procesados por frutas frescas o deshidratadas sin azúcar, como plátanos o fresas. Además de su sabor, aportan fibra, vitaminas y energía saludable.

Endulza con ingredientes naturales.

Usa plátano maduro, puré de manzana o dátiles en lugar de azúcar refinada para postres caseros. Aportan nutrientes y mejoran la textura.

Incluye cereales integrales.

Avena, pan integral o amaranto son buenas fuentes de energía y fibra, que ayudan a la digestión y evitan picos de glucosa.

Lee las etiquetas.

Evita productos con azúcar añadida o ingredientes poco nutritivos. Los niños en crecimiento necesitan alimentos ricos en nutrientes, no en calorías vacías.

Nutrición especializada sin azúcar añadida

Durante las vacaciones, cuando las rutinas cambian, puede ser difícil mantener una alimentación equilibrada todos los días. En estos casos, NIDO® Kinder® 1+ puede ser un gran aliado, pues está diseñado especialmente para niños a partir de un año.

NIDO® Kinder® 1+ no contiene azúcares añadidos. Su sabor proviene únicamente de la lactosa, el azúcar natural de la leche, que ofrece energía y además contiene 1 billón de probióticos.

Optar por un alimento lácteo como NIDO® Kinder® 1+ ayuda a complementar las cantidades adecuadas de proteínas, grasas y micronutrientes que necesitan cada día.