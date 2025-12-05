Puebla, 4to estado del país en policías con pruebas de confianza aprobadas

María Huerta

De enero al mes de agosto de 2025, Puebla se colocó a nivel nacional en el cuarto estado con policías aprobados en control de confianza.

El 87 por ciento de policías en el estado cuenta con pruebas de control de confianza aprobadas y vigentes.

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue San Luis Potosí el primer lugar en número de policías aprobados con 90 por ciento, seguido de Zacatecas con 89 por ciento.