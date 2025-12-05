Desde la Pasión Slider Principal

Mundial 2026: Así quedaron los grupos de la Copa del Mundo

By Redaccion1 / 5 diciembre, 2025

  • Tras el sorteo, las selecciones ya conocen su destino en la próxima Copa del Mundo, conoce todos los detalles y cruces.

El Sorteo del Mundial 2026 definió el futuro para las 42 selecciones que han confirmado su asistencia y para los seis boletos aún disponibles para el repechaje por lo que ya conocemos cómo quedaron conformados los doce grupos.

Cada grupo está conformado por cuatro selecciones participantes; los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a la siguiente ronda junto a los ocho mejores terceros lugares.

México, Canadá y Estados Unidos en calidad de anfitriones, fueron asignados con las bolas A1, B1 y D1, respectivamente.

Así quedaron conformados los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • República de Corea
  • Ganador Playoff UEFA D

Grupo B

  • Canadá
  • Ganador Playoff UEFA A
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Ganador Playoff UEFA C

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Ganador Playoff UEFA B
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Ganador Repechaje 1
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Ganador repechaje 2
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

