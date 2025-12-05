Confirmado: Los 27 clubes que jugarán la Concachampions 2026; hay 6 mexicanos y 9 de la MLS

MEDIO TIEMPO

La Concacaf dio a conocer oficialmente los 27 clubes que participarán en la edición 2026 de la Champions Cup, certamen en el que participarán 6 clubes mexicanos Monterrey, Tigres, Pumas, América, Cruz Azul y Toluca.

A partir del próximo 3 de febrero y hasta el 30 de mayo, los clubes clasificados buscarán no sólo coronarse en la zona, sino también obtener sus boletos al Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental 2026, lo que hace que tenga una importancia mayor.

¿Cómo es el formato de la Concachampions 2026?

La noche del jueves, el Alajuelense de Costa Rica obtuvo el campeonato de la Copa Centroamericana de la Concacaf, lo que le sirvió para ser el último club inscrito en la máxima competición de clubes de la zona, la cual, esta vez, contará con una notable superioridad de clubes de Estados Unidos, que aportarán a nueve participantes.

La Copa de Campeones de la Concacaf se sigue jugando con un formato de eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Las primeras cuatro etapas incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la Final, donde se coronará al campeón de la región, se juega a un solo partido.

De los 27 clubes que participarán, 22 comienzan la primera ronda y cinco pasan directamente a octavos de final.

Competiciones clasificatorias y cupos

Campeonato Canadiense (1 cupo)

Subcampeón del Campeonato Canadiense 2025* – Vancouver FC

*Cupo originalmente otorgado al ganador de la competición (Vancouver Whitecaps FC), pero que ha sido transferido a los subcampeones luego que Whitecaps asegurara su clasificación a través de un cupo de MLS

Copa del Caribe (3 cupos)*

Campeón Copa del Caribe Concacaf 2025* – Mount Pleasant FA

Segundo lugar Copa del Caribe Concacaf 2025 – O&M FC

Tercer lugar de la Copa del Caribe Concacaf 2025 – Defence Force

*Pasa directamente a los octavos de final

Copa Centroamericana (6 cupos)**

Campeón de la Copa Centroamericana Concacaf 2025* – LD Alajuelense

Semifinalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025* – Real CD España

Semifinalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025* – Club Xelajú

Semifinalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025* – Club Olimpia

Ganador del repechaje de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 – CS Cartaginés

Ganador del repechaje de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 – Sporting San Miguelito

*Pasa directamente a los octavos de final