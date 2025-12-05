66% de los mexicanos quiere aprender más sobre el ahorro, revela Estudio global de Santander

Staff/RG

El nuevo estudio global de Santander, “El Valor de Aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera”, revela que, tanto a nivel global como en México, las personas consideran que poseen más conocimientos financieros de los que en realidad tienen; en tanto un 66% de los mexicanos quiere aprender más sobre educación financiera, en particular de ahorro.

A nivel global, existe una brecha entre la autopercepción y el conocimiento financiero aplicado: 61% de los participantes considera estar informado, pero solo 32% respondió correctamente a una pregunta básica sobre inflación. En México, 60% dice sentirse bien informado y sólo el 36% respondió de forma correcta a dicha pregunta, cifra que supera ligeramente el resultado global.

El estudio, realizado por Ipsos a más de 20 mil personas en 10 países en los que opera Grupo Santander, incluyendo a México, tuvo como objetivos el conocer: los niveles de confianza financiera de los encuestados; los conocimientos que quieren adquirir y las formas en que preferirían que se enseñe la educación financiera, ya sea por instituciones educativas o financieras, familia o incluso redes sociales, las que se consideran cada vez más una fuente de información financiera.

De acuerdo con el reporte, los mexicanos muestran un gran interés por aprender temas de educación financiera, en particular sobre inversiones, ahorro y el uso de tarjetas de débito y crédito. Además, la encuesta elaborada por Grupo Santander arroja que en México poco más del 60% de los adultos no ahorran o ahorran menos del 10% de su ingreso, lo que hace patente la necesidad de continuar fortaleciendo el conocimiento en temas financieros, pero a cambio un 66% de los mexicanos quiere aprender más en particular sobre el ahorro.

“Los resultados de este estudio nos dan información muy valiosa sobre los temas y canales que buscan los mexicanos para que sigamos nutriendo nuestras iniciativas de salud financiera. En Santander México seguimos fortaleciendo programas que fomentan el ahorro, la administración de gastos y el uso responsable de productos financieros, así como la prevención de fraudes. Ejemplo de esto es el curso digital de ‘Salud Financiera’ que lanzamos este año a través de Santander Open Academy y que cuenta con valor curricular. Nuestro compromiso es ampliar estas herramientas para que más personas tomen decisiones informadas sobre su dinero”, comentó Fernando Ávila Bojalil, Director de Asuntos Públicos y Responsable de Educación Financiera de Banco Santander México.

La educación financiera como prioridad para el futuro

Entre otros resultados, la investigación revela que la mayoría de los mexicanos considera que la educación financiera es tan esencial como materias tradicionales como matemáticas, ciencias o idiomas, y preferiría instituciones educativas que integren contenidos formativos en finanzas personales.

Casi seis de cada diez participantes identifican la capacidad para tomar mejores decisiones económicas como el principal beneficio de este tipo de educación. En cuanto a aspiraciones personales, 44% busca alcanzar estabilidad financiera, 41% desea ahorrar para viajar y 35% tiene como meta liquidar deudas. Además, más de la mitad de los mexicanos recurriría a asesores financieros profesionales como fuente confiable para tomar decisiones económicas informadas.

Este estudio confirma que la educación financiera ya no es un complemento, sino una necesidad para el futuro económico del país. Por ello, Santander México seguirá ampliando el alcance de sus programas para que cada vez más personas cuenten con las herramientas que les permitan tomar decisiones financieras más informadas y construir estabilidad financiera a largo plazo.