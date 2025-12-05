Inconformidad en el CBTIS de Huauchinango

Staff/RG
Indignan decisiones del nuevo director del CBTis 86 Ricardo Quiroz Arroyo en Huauchinango: denuncian padres de familia y alumnos irregularidades desde su llegada.
Padres y alumnos del CBTIS 86 denuncian una cadena de irregularidades desde la llegada del director Ricardo Quiroz Arroyo, señalando falta de transparencia, abuso de autoridad y decisiones tomadas para beneficiar a un pequeño grupo.
La reciente elección del CEAP (Comité de Padres de Familia) organismo que administra los recursos de la escuela dejó en evidencia un proceso dirigido y poco participativo, favoreciendo a personas afines al director. Señalan que cualquier queja “no sale de su oficina”.
A esto se suma la imposición de nuevas credenciales, decisiones administrativas forzadas y el polémico cambio de cooperativa escolar, donde alumnos denuncian mala calidad de alimentos, poca higiene y opacidad total en la selección de los nuevos encargados, coincidentemente originarios del mismo estado del director, Veracruz.
Los estudiantes afirman que sus inconformidades solo reciben un “acostúmbrense”, vulnerando su voz y sus derechos a pesar de que ellos y los padres sostienen la institución con sus cuotas.
