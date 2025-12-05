“Somos la resistencia”; vamos a ganar: Martha Rodríguez

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Busca la dirigencia del sindicato de Burócratas estatales

Martha Rodríguez Salinas, que por segunda ocasión consecutiva, encabeza la planilla “Movimiento por la Democracia” que va por la dirigencia del Sindicato de Burócratas de estado “…somos la resistencia, nos dijo, y tenemos mucha confianza con los trabajadores y el gobierno estatal actual para obtener el triunfo en el proceso electoral, que tendrá lugar el próximo día 15 del presente y llevar adelante nuestras propuestas en beneficio de nuestros compañeros y sus familias.

Confianza, fue otra palabra de Martha Rodríguez, en la que insistió, durante la reunión que sostuvo con un grupo de columnistas, en la cual habló a placer de su vida sindicalista, de sus luchas internas y externas y algunos hechos anecdóticos, como el que tuvo con el fallecido gobernante, Rafael Moreno Valle Rosas donde estuvo castigada durante 5 años; tenemos confianza en que el gobierno “no meterá las manos”, confianza en la visión humanista del gobernador”, “confianza en que el actual comité no rompa el pacto de “no agresión” que se signó y, “confianza en el Comité Electoral, plural, para este proceso electoral, donde participarán 9 planillas, la mayoría creadas por el comité actual”.

La señora Rodríguez Salinas plantea, de llegar al triunfo, “ hay confianza puesto que nos apoya más del 50% de la base trabajadora, conformada por alrededor de 3,400 empleados; combatir la corrupción, que haya una auténtica democracia sindical y no solo la dirigencia decida”. El descontento es general y ello nos est+a abriendo las puertas en todas dependencias estatales y organismos descentralizados, afirma quien tiene 40 años de servicio, incluidos los 5 años que la despidió, el extinto mandatario, Rafael Moreno Valle Rosas.

Entre las propuestas del Movimiento que busca fortalecer all sindicato, donde actualmente, expone, hay integrantes que cobran sueldos, compensaciones y no trabajan; está reformar los estatutos que son los mismos desde 1989, crear las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia verdaderamente autónomas; crear la Secretaría del Jubilado, igualar el salario, incrementar el seguro de vida, entre otras prestaciones para beneficio de los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD). En la plática estuvo acompañada por el ingeniero Daniel Romero y por Martín García Palomino, integrantes de su planilla.

Y … A OTRA COSA MARIPOSA

Altosano Granjas Carroll mantiene con agricultores su programa de rotación de cultivos en localidades de Puebla y Veracruz, mediante la producción de forrajes para mitigar las afectaciones al campo que causa el cambio climático. Dicho sistema incluye la producción de silo de maíz en el ciclo primavera-verano y avena en el ciclo otoño-invierno, en busca de cubrir períodos de producción de praderas y proporcionar abundante material para la conservación de forraje. Tiene como objetivo general, contribuir a la producción eficiente de forraje destinado, a la alimentación del ganado vacuno lechero, garantizar un abasto permanente de forraje, manejar eficientemente las praderas para alcanzar una alta productividad animal y desarrollar capacidades para la mejora continua en el suministro de forraje, lo que ayuda a los productores de la región. Esto se lleva a cabo con la planificación en el uso y combinación de recursos forrajeros, considerando factores como la fertilidad del suelo, la rotación de cultivos, la preparación del suelo, métodos de siembra, riego, control de malezas y plagas, y el manejo de la cosecha de avena y ensilaje de maíz. La empresa, interesada en apoyar a los campesinos de la región donde tiene operaciones, en 2023 cubrió más de 60 hectáreas, beneficiando a más de 30 hatos de ganado vacuno lechero con una inversión de 246 mil 300 pesos. Los resultados en el período 23-24 incluyeron una producción de 65,000-70,000 kg/hectárea de silo de maíz y 250-300 pacas de forraje de avena, asegurando una disposición permanente anual de forraje para los hatos ganaderos….

EN CONFERENCIA DE PRENSA el martes pasado, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Juan José Castro Justo, rechazó las modificaciones de Ley en materia de aguas nacionales porque centralizará el control de recurso hídrico y criminalizará a los productores. Destacó que esta propuesta no fue construida escuchando a los agricultores, ganaderos, silvicultores ni a las mujeres y hombres del campo, como ha sido costumbre en esta administración federal. “El Gobierno de Morena, apuntó ese día, implementará un control político del uso del agua, pues el texto de la reforma deja en manos del gobierno la distribución, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho a regar los cultivos”… Lamentablemente, en kilométrica sesión efectuada en San Lázaro, después de más de 24 horas, en la Cámara de Diputados, se aprobó, en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se remitió al Senado para sus efectos constitucionales. El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y diversas iniciativas coincidentes impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, fue avalado en lo particular con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones. Se aceptó el paquete de 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PVEM y PT, diputados Carlos Alberto Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente… Hasta la próxima…D.M