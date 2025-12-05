Existen condiciones para aprobar el Paquete Fiscal 2026 el 10 de diciembre: Vázquez

EL VALLE

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez informó que existen las condiciones para que el próximo 10 de diciembre pueda aprobarse en el Pleno camaral el Paquete Fiscal 2026.

Explicó que los dos temas que más causaron discrepancia fueron suprimidos; el de establecer un aumento gradual en los años requeridos para lograr la pensión por jubilación al ISSEMyM y el establecer que los vehículos pesados que circulen por carreteras estatales concesionadas paguen una aportación del 2% para la reparación de carreteras.

Luego de ello, ya existen condiciones para sostener otras dos reuniones; una para cerrar las cifras y ver la técnica legislativa, y otra para que las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público, con Finanzas Públicas voten las propuestas del Ejecutivo y las dictaminen.

Ante ello, dijo que se prevé que el martes próximo, podamos presentar en comisiones Legislativas; “si todo se da, estaremos en condiciones de aprobarlo el miércoles 10 del presente mes”, comentó.

Asimismo, Vázquez Rodríguez, señaló que estarán buscando que la propuesta del Ejecutivo sobre la Ley de Ingresos del Estado de México; la Ley de Ingresos de los Municipios; el Presupuesto de Egresos; las reformas al Código Financiero y el decreto sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAIS), puedan ser respaldados por consenso de todas las bancadas.

Pues aseguró que se está legislando por consenso, y el Paquete Fiscal puede ser aprobado por una mayoría simple, pero no lo haremos así, vamos a seguir platicando y consensuando con los grupos parlamentarios de la LXII Legislatura mexiquense.

Finalmente y respecto a la solicitud de la oposición de fortalecer el presupuesto para seguridad pública municipal y del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), dijo que todavía, se pueden hacer ajustes.