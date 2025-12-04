“Keko” Pérez y el Shamrock Racing, campeones de la GTM Pro 2 2026

Staff/RG

La temporada 2025 terminó para el Shamrock Racing en el Autódromo Monterrey, sellando un estupendo año en la Súper Copa Roshfrans al quedarse con el título de la GTM Pro 2, refrendando el conseguido en 2024.

Un último reto fue el que tuvo el Shamrock Racing este fin de semana en el campeonato Gran Turismo México Pro 2, buscando un nuevo título con su piloto “Keko” Pérez en el MG #3 PPG / NORTON / TEKBOND / ANBEC / SAPISA / Pinturas San Mateo, complicándose al no poder tener actividad durante el viernes, debido al clima.

“El viernes teníamos doble práctica y calificaciones, pero desafortunadamente el clima no nos permitió sentir el auto en la pista, eso vuelve todo más complicado, porque solo nos dejaba una práctica previa a la carrera, con la ventaja de salir conforme al campeonato”, expresó Rogelio.

El trazado regiomontano de 3,250 metros de longitud, era el reto para “Keko”, quien iniciaría de la mejor manera la mañana al llevar su auto en el primer sitio de principio a fin, tomando el triunfo que le acercaba a la obtención del título en los Pro 2.

Más tarde y para poner punto final a un 2025 de éxito, el de Chihuahua completaría la obra con un triunfo más a su favor, logrando quedarse no solo con el campeonato sino llevándose el título a casa, uno más a su cuenta.

“Sabíamos que teníamos el destino en nuestras manos y dimos todo para salir con este título en nuestras manos. Me siento muy orgulloso con todo lo hecho por el equipo, este título es de ellos, este campeonato se va a Chihuahua y es una muestra del gran trabajo que hemos hecho durante todo el año”, finalizó el chihuahuense.

Con esto, el Shamrock Racing suma un nuevo título de la GTM Pro 2 a sus vitrinas, apagando las luces de la temporada 2025 de la Súper Copa Roshfrans, y pensando desde ahora en el 2026.