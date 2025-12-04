Robot 95 platica de “Metrópoli”, EP de 4 canciones en el que fusionó su talento con Neto Peña

El primer sencillo promocional es “Monte Fuji”, al que invitaron a participar a la cantante Paloma Morphy

Por Mino D’Blanc

Robot 95 está promocionando el EP de 4 canciones titulado “Metrópoli” en las que fusionó su talento con Neto Peña.

El primer sencillo promocional del mismo se llama “Monte Fuji” en el que invitaron a participar a la cantante Paloma Morphy, logrando con ello una canción que rompe los esquemas musicales a los que generalmente tienen acostumbrados a sus fans los artistas y explorando la fusión del rap que es su género con la balada.

Platicamos con Robot 95 gracias a las finas atenciones del licenciado Alejandro Contreras Pérez.

MD’B: Estás promocionando tu EP “Metrópoli”.

ROBOT 95: Sí, “Metrópoli” al lado de Neto Peña, otro rapero que viene representando desde hace algunos años. Yo feliz la verdad del resultado del proyecto. Él y yo somos unos raperos que nos gusta cantar mucho y lo quisimos demostrar en este proyecto y expresarlo un poquito más de este lado más pop que teníamos dentro de nosotros, de este lado más funky, más bailable. Y nada, feliz por el resultado.

MD’B: ¿Por qué “Monte Fuji” como primer sencillo de este EP?

ROBOT 95: Simplemente tenía que ser el track que debía tener un poco más de luz, de más foco simplemente por la colaboración, por el track que es el único de los cuatro, de hecho, que está en un BPM más acelerado, que está pensada para que te haga mover un poquito más el instrumental. Entonces es la razón por la cual tenía que ser el sencillo, un poquito para alegrar más el día; queríamos alegrar el día. El hecho de que Paloma Morphy se haya sumado al track fue la cereza en el pastel, entonces estamos felices.

MD’B: Se salieron un tanto del estilo que generalmente tocan para hacerlo más romántico. ¿Por qué este cambio?

ROBOT 95: Una de las razones por las cuales decidimos salirnos un poquito de nuestra caja porque como te comenté, somos raperos que cantamos mucho, siempre hemos sacado ese lado en nuestros tracks y ahora lo quisimos explorar al cien por ciento. Como que lo intentábamos en los coros, en los precoros, pero siempre el verso tal vez lo hacíamos rapeado. En este otro caso también rapeamos en “Metrópoli”, hay versos que son rapeados, pero sí empezamos los versos más cantando. Nos interesaba mucho agregar capas de voces, agregar instrumentos reales, siempre respetando el género que queríamos hacer que esta esto súper funky.

MD’B: ¿Hacer estos cambios y estas fusiones lo crees muy necesario en sus composiciones e interpretaciones a como se está dando la música ahora?

ROBOT 95: La necesidad yo creo que existe en México. Hay una necesidad de que exista música más positiva en las calles. Hay una necesidad de que exista música que se pueda disfrutar, que la pueda escuchar mi mamá, que la pueda escuchar mi tío, mi primo, no importa las edades. Yo creo que sí existe la necesidad en México de que ese tipo de música, de música positiva hecha de corazón. Y también nosotros como artistas tenemos la necesidad por lo que te comento, entonces creo que todo marcha muy bien y que el resultado está siendo positivo.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Neto Peña?

ROBOT 95: Le aprendo mucho. Es un artista slash, productor increíble. Él y yo producimos todo el proyecto, estuvimos involucrados en las pistas, en las mezclas, en el master, en absolutamente todo. Entonces le aprendo mucho esa dedicación de ser tan detallado con los tracks, de ser tan perfeccionista y estar checando que esté bien mezclado todo, me llevo ese aprendizaje de él, la verdad, y esa experiencia que tiene.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Paloma Morphy?

ROBOT 95: La escogimos porque Paloma es increíble con lo que hace, es increíble con su voz. Ya llevábamos rato viendo su trabajo y queríamos una voz femenina, entonces por eso ella fue la escogida y la verdad es que muy felices de que ella también se quiso sumar al proyecto y que lo haya hecho de una manera tan increíble, pues felices.

MD’B: A la hora de grabarla a ella, ¿le hicieron cambios a algo de la letra? ¿Ella también participó en la composición?

ROBOT 95: Este track ya estaba terminado básicamente entre Neto y yo, pero sentíamos que algo le faltaba al track y queríamos sumar esta voz femenina que te comentaba y cuando se nos dio la oportunidad de mostrarle el track a Paloma, ella le metió su flow, le metió su sabor. Pero sí, el coro ya estaba hecho, ella llegó y metió su verso, pero la empezamos a involucrar a que nos ayudara en hacer armonías en los coros principales. La invitamos a todo el track, no solo a “haz tu verso y ya”. Hicimos que se uniera al universo.

MD’B: En relación a las voces, ¿hacen polifonías a primera, segunda y tercera voz o es a una sola voz?

ROBOT 95: Sí, en este proyecto sí hay mucha armonía. Sí hicimos muchas capas, muchas armonías. Eso también fue muy nuevo para mí y me encantó cantar y agregarle armonías. Por eso te digo que es algo diferente para nosotros los raperos, que estamos acostumbrados a grabar de otra manera y aquí sí le metimos capas a todo el track.

MD’B: Platícanos de los otros tres sencillos que contiene el EP.

ROBOT 95: Solamente hicimos cuatro tracks porque lo sentimos correcto que esos eran suficientes, titulados como “Criptonita”, “Caricatura” y “Dúrame para siempre”. El track de “Dúrame para siempre” es dedicado a nuestras mascotas, entonces es lindo, importante y diferente también, para que ahí le pongan atención; “Dúrame para siempre” es un track que es muy importante del EP.

MD’B: Ahora que grabaron esta canción más baladesca, ¿te gustaría también dedicarte a la balada, al bolero como artista?

ROBOT 95: Cien por ciento podría haber estado en otros géneros y creo que lo voy a seguir haciendo. En mi proyecto Robot 95 yo no estoy casado solamente en hacer rap. Desde hace años he subido tracks que van fusionando con diferentes géneros, R&B, pop, baladas. Tengo un proyecto que hago mariachi, siempre me ha gustado experimentar entonces esto va a seguir, eso es un hecho.

MD’B: ¿Quiénes son tus influencias tanto en el rap como en la balada?

ROBOT 95: Personas que admiro en las baladas, bueno, soy súper fan de Juan Gabriel obviamente; me encanta la manera en que componía, yo creo que él es una influencia muy grande a la hora de buscar hacer música que conecte con la gente. En el rap miles de raperos norteamericanos que siempre me han influenciado desde chamaquito, yo creo que con eso basta para estar aquí y estar tirando ritmos todo el día.

MD’B: ¿Por qué el nombre artístico de Robot 95? ¿Lo basas por la ciencia, la tecnología?

ROBOT 95: Pues no, no me gusta la ciencia (ríe). El apodo sale de hace unos diez u once años que todavía estaba viviendo en Mexicali; ahí con una bolita de amigos salió un apodo de estar de fiesta y estar burlándonos todos y ya medio tomados en la madrugada, salió el apodo de “oye, estamos bailando como robots”. El 95 es por la fecha en que yo nací, entonces se agregó el 95 después.

MD’B: Musicalmente hablando, ¿qué es lo que te diferencia de todos los demás artistas del mismo género o géneros?

ROBOT 95: Mmm… que yo soy yo (ríe), que ellos son ellos y cada quien tiene su mundo e invito a la gente a que escuche mi mundo.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cantarías? ¿Qué es lo que nunca tratarías en un tema, en una canción?

ROBOT 95: No pondría la palabra “nunca” en la música.

MD’B: ¿Cómo cierras el año?

ROBOT 95: Cerramos el año empujando fuerte con “Metrópoli” y se viene un último sencillo para este mes de diciembre, de parte de un compañero argentino llamado Lucho. Con eso cerramos el año y vamos a trabajar lo que viene que próximamente anunciamos.

MD’B: Lo que vas a hacer con Lucho, el argentino, ¿es canción tuya o es de él?

ROBOT 95: Es canción de él, pero ahí estaremos participando.

MD’B: ¿Cómo viene el 2026?

ROBOT 95: Con mucha música y bien activos como siempre tratando de sacar música lo más que se pueda y dar a conocer el proyecto lo más que se pueda.

MD’B: ¿Cómo te gustaría ser recordado?

ROBOT 95: Me gustaría ser recordado como un artista que siempre hizo música hecha de corazón y también recordado como alguien que nunca se rindió.

