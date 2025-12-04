“Better Late Than Never” es el primer disco en conjunto que realzan Romeo Santos y Prince Royce

Por Mino D’Blanc

“Better Late Than Never” es el primer álbum en conjunto que realizan Romeo Santos y Prince Royce y que sin duda alguna, marca un momento trascendental en la historia de la música tropical contemporánea.

Sin lanzar sencillos previos, ambos artistas sorprendieron a los fans de la bachata, ya que mantuvieron en absoluto secreto este proyecto que está integrado por 13 canciones inéditas, todas compuestas por el propio Romeo Santos y en las que interviene en coautoría en cuatro de ellas Prince Royce.

De hecho, Romeo Santos encabezó absolutamente toda la producción del disco en el que fusionó los arreglos tradicionales del género con otros ritmos como el R&B y beats urbanos, contemporanizándolo completamente.

El dúo celebró el lanzamiento el miércoles 26 de noviembre con una listening party en el icónico Madison Square Garden Arena en la ciudad de Nueva York. En dicho evento que registró lleno total se reunieron líderes de la industria, representantes de los medios de comunicación, creadores y fans de ambos artistas. En dicho evento fue la primera vez que ambos artistas presentaron música inédita juntos, dos días antes del estreno oficial del álbum.

En relación a las fotografías oficiales de dicho evento estuvieron a cargo de Ernie Rodríguez, mientras que los videos del show fueron tomados por Esteban Chacín.

En relación a algunas de las canciones, “Dardos” es un tema en el que ambos artistas exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras. La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada.

En “Jezabel”, envuelven al escucha en una historia de pasión e incorporan elementos de R&B y beats de reggaetón, lo que refuerza la narrativa del tema.

En “Ay!, San Miguel!” rinden tributo al Caribe y sus ritmos, haciendo un guiño a la bomba puertorriqueña.

El álbum cierra con “La Última Bachata” que incorpora destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage, rindiendo un tributo luctuoso a algunas de las voces más emblemáticas de la música global como lo son Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince y los íconos dominicanos Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

En relación a las letras de las canciones, transitan entre el español y el inglés, incorporando este último en historias que trasladan al receptor a Nueva York, cuna de intérpretes y epicentro de la dominicanidad en Estados Unidos.

Los temas incorporan referencias líricas contemporáneas y jerga actual, pero sin dejar la inconfundible carga poética de Santo, guiado por el poder narrativo de cada verso, que cuenta historias de amor, desamor, deseo y profunda vulnerabilidad.

El disco incluye una colaboración del artista dominicano Dalvin La Melodía que se titula “Menor” y que conecta a tres generaciones de amantes de la bachata.

Este es el tracklist: 1.- Better Late Than Never, 2.- Estocolmo, 3.- Lokita por mí, 4.- Jezabel, 5.- Dardos, 6.- La amaré, 7.- Celeste, 8.- Ay! San Miguel!, 9.- Encerrados, 10.- Menor, 11.- Blanca Nieves, 12.- Mi plan y 13.- La última bachata.