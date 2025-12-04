Está lista Hannah Ramos para cobrar revancha frente a Yajaira Romo

Staff/RG

Se enfrentarán en combate coestelar de LUX 057 en Zacatecas

Con ganas de cobrar revancha de la derrota sufrida hace más tres años ante la regiomontana Yajaira Romo, la artemarcialista duranguense, Hannah Ramos, se declaró lista para ir por la victoria del combate coestelar de LUX 057 presentado por Préstamos Relámpago, Solidar y VINSSA que se celebrará el próximo viernes en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

Ramos (8-3-0) adelantó que buscará saldar cuentas frente a su oponente, quien la venció por decisión unánime en agosto de 2022 en el marco del LUX 025, efectuado en Monterrey, Nuevo León.

“Llego muy emocionada y agradecida, mi preparación ahora más que nunca fue muy completa, hice cuatro meses de campamento en la Ciudad de México”, describió la duranguense de 24 años.

“Ahora voy saliendo de Durango, ya que vine a cerrar ajustes técnicos y tácticos, además de tomar pila con la familia, siento que he trabajado mucho, he estado muy enfocada en construir mi mejor versión como peleadora”, expresó Hannah en entrevista telefónica.

En ese sentido, adelantó que intentará terminar la batalla por las 115 libras antes de la decisión de los jueces, sin embargo, se dijo lista para enfrentar cualquier condición.

“El panorama perfecto siempre es acabar la pelea lo más rápido posible, pero todo es circunstancial, ya en el momento, me preparé para todo”, refirió Ramos, quien llegará al pleito con una racha de cinco victorias consecutivas.

“Siento Zacatecas como mi casa, está muy cerca de Durango, me ilusiona ser parte de esta cartelera, porque va a estar presente mi familia, amigos y patrocinadores. Ser coestelar es la segunda vez que me toca, es un sueño, empecé abriendo las carteleras, estar encabezando es un logro personal”, apuntó la joven peleadora.

Finalmente, calificó como una rival muy dura y experimentada a Romo (8-9-0), pero se dijo lista para cobrar revancha de la derrota que le propinó.

“Esta pelea me emociona mucho, porque es una oportunidad para demostrarme que no soy la misma de hace tres años, ya evolucioné, todas las derrotas las he analizado, fui consciente de los errores que cometí y ahora vanos a sacarnos la espina”, subrayó la oriunda de Durango.