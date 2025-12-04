“Tiempos dorados” es el primer sencillo del 10º álbum de estudio de Julieta Venegas

La cantante y compositora cierra el 2025 con un par de conciertos en Bogotá y Medellín, Colombia

Por Mino D’Blanc

“Tiempos dorados” es el primer sencillo de lo que será el décimo disco de estudio de la cantante y compositora Julieta Venegas. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Es una canción que celebra la belleza de los recuerdos y la fuerza del presente. Combina sutileza, experimentación y un sonido contemporáneo que mantiene la esencia melódica tan característica de la reconocida cantante y compositora.

Autoría de ella misma junto a El David Aguilar y Lara Artesi, la letra de “Tiempos dorados” reflexiona sobre los momentos que nos marcan y el paso del tiempo. La música que es también de la artista y de El David Aguilar, representa su visión de lo que es el género del regional mexicano y sus raíces con el norte de la república mexicana.

El nuevo material discográfico de Julieta Venegas es un proyecto que promete continuar expandiendo su universo artístico con sonidos y perspectivas. Con esta canción, ella reafirma su lugar como una de las voces más queridas y relevantes de la música en español, ofreciendo una pieza íntima, luminosa y profundamente humana que invita a través de frases como “tú dime a qué mundos irías si todo algún día volviera a empezar”, a reconectar con la memoria, la emoción y la esperanza. “Cuando escribimos “Tiempos Dorados”, me di cuenta que con esa canción empezaba a hacer el disco”, discernió Julieta Venegas, a lo que agregó: “habla sobre la memoria, sobre lo que ya no ha de volver, la inocencia de los primeros arrebatos, el amor, la infancia. Lo hace con fuerza más que con nostalgia. Hay que aceptar que las cosas se van, hay que vivirlas así, y hay que saber recordar sin dolor. Pero estas canciones son una forma de memoria que me imagino, lo que a mí me suena como música del norte, los temas que me tocan desde mis orígenes, desde el lugar en donde me formé, en donde está mi familia y mis primeros recuerdos”.

El presente de Julieta Venegas es de suma actividad, para quien con casi 18M de escuchas mensuales, se mantenga como una de las artistas femeninas mexicanas de mayor impacto en Spotify y la única mujer de nuestro país que ha superado los 1000M de escuchas con una canción en esa plataforma.

“Tiempos Dorados” se edita a solo dos meses del lanzamiento de su material Sinfónico grabado frente a treinta mil personas en la Avenida Revolución en la ciudad de Tijuana, Baja California,

Julieta Venegas continúa, mientras tanto, con su gira y consolidando su perfil internacional, que le permitió realizar shows en más de 15 países en los últimos dos años y que en 202 realizó un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México ante más de noventa mil personas.

También fue destacada su participación con el tema principal de la serie “Nadie nos va a extrañar” y su intervención en la película “31 minutos: Calurosa Navidad”.

Julieta Venegas cierra este año 2025 con un par de conciertos en las ciudades de Bogotá y Medellín, Colombia, cerrando un ciclo e iniciando otro.

Cabe mencionar que su último álbum de estudio es el sucesor de “Tu historia”, con el que ganó un Grammy Latino en el año 2023 en la categoría “Mejor Álbum”.