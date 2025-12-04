Cadáveres dejados en Tlaxcala eran de hermanos levantados en Tepeaca

- Identifican 3 de los 6 cuerpos hallados en límites de Puebla con Tlaxcala
Desde Puebla
Seis hombres, entre ellos los hermanos José Luis N. y César N., además de Antonio N, fueron localizados asesinados en una barranca días después de levantados por un comando en San José Carpinteros, Tepeaca Puebla.
Los 6 cuerpos fueron localizados en los límites de Puebla y Tlaxcala, entre las poblaciones de San Pablo Zitlaltepec y Nopalucan de la Granja.
La clave del caso apareció tras el hallazgo donde una camioneta Ford Explorer blanca asegurada en Xaloztoc Tlaxcala por autoridades con las identificaciones de las víctimas, cartuchos útiles e indicios que revelaron que el vehículo estaba ligado directamente al levantón del 27 de noviembre.
Investigaciones apuntan a una disputa entre grupos delictivos que se pelean el control del robo de gas LP, el robo de transporte de carga y el narcimenudeo en Puebla y el suroeste de Tlaxcala.
