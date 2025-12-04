Accidente en la Puebla-Orizaba deja varios heridos y detiene el tráfico 

Desde Puebla

Fuerte caos en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del puente de Xonacatepec, debido a accidente de camión tipo torton color blanco, que impactó a dos camionetas.

Hay varias personas lesionadas, las camionetas son una Nissan color roja tipo camper propiedad de unos comerciantes, la otra es una Dodge tipo Ram blanca tipo carrocería, quedaron destrozadas en la autopista con sentido a Veracruz.

Cuerpos de emergencia atendieron a los heridos.