Accidente en la Puebla-Orizaba deja varios heridos y detiene el tráfico 

Desde Puebla
Fuerte caos en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del puente de Xonacatepec, debido a accidente de camión tipo torton color blanco, que impactó a dos camionetas.
Hay varias personas lesionadas, las camionetas son una Nissan color roja tipo camper propiedad de unos comerciantes, la otra es una Dodge tipo Ram blanca tipo carrocería, quedaron destrozadas en la autopista con sentido a Veracruz.
Cuerpos de emergencia atendieron a los heridos.
You may also like
-
Cadáveres dejados en Tlaxcala eran de hermanos levantados en Tepeaca
-
“Tiempos dorados” es el primer sencillo del 10º álbum de estudio de Julieta Venegas
-
“Nadie piensa primero en ganar un premio Nobel; se trata de disfrutar el viaje: Venki Ramakrishnan
-
Instalarán una ensambladora de autobuses en Puebla: Chedraui
-
Rectora Lilia Cedillo toma protesta a nuevos funcionarios de la BUAP