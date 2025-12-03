Video: Alejandro Armenta dará su primer informe el 13 de diciembre

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que el 13 de diciembre rendirá su primer informe.

Durante la conferencia de prensa, este miércoles en la Ciudad de México.

El mandatario no especificó el lugar ni hora del evento, únicamente dijo que será sábado cuando rinda cuentas a los ciudadanos sobre el trabajo en su gobierno.