Video: Alejandro Armenta dará su primer informe el 13 de diciembre

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que el 13 de diciembre rendirá su primer informe.
Durante la conferencia de prensa, este miércoles en la Ciudad de México.
El mandatario no especificó el lugar ni hora del evento, únicamente dijo que será sábado cuando rinda cuentas a los ciudadanos sobre el trabajo en su gobierno.
You may also like
-
Presenta SSC estrategias de seguridad por temporada decembrina
-
Video: De 4 plomazos ejecutaron a un hombre en la Margarita
-
Se cumplen 12 horas del bloqueo de la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Palmarito Tochapan
-
BUAP invita a su recolecta de juguetes 2026
-
Matan a presunto delincuente en la carretera Tlaxco -Tecojotal, a la altura de Zacatlán