Nuevo cristalazo al Samborns del Centro Histórico

Desde Puebla
Nuevo ataque al Sanborns de la 2 Oriente, en pleno centro de la ciudad de Puebla.
Luego de que durante las primeras horas de este miércoles ladrones sustrajeron mercancía de un aparador tras darle un cristalazo.
Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado.
