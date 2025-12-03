Avala Comisión del Congreso Ley de Economía Circular para Puebla

-El objetivo es promover esquemas de producción y prestación de servicios, con enfoque ambiental, que incluyan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos

Desde Puebla

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, que preside el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, aprobó el proyecto de dictamen para expedir la Ley de Economía Circular para el Estado de Puebla, cuyo objetivo es establecer y promover los principios en la materia.

Se establece que el impulso de la economía circular y su aplicación se llevarán a cabo a través de la implementación de esquemas de producción y prestación de servicios, con enfoque ambiental, socialmente responsable y sostenible, que incluyan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

Asimismo, se contempla la promoción y difusión de una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población, para lograr un consumo responsable, y el fomento al desarrollo económico a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias.

También se disponen y definen los principios en materia de economía circular, siendo estos: autosuficiencia, integridad, jerarquización, participación social, progresividad, regeneración, responsabilidad compartida, sostenibilidad y transversalidad.

Durante su participación, la diputada promovente de la iniciativa, Ana Laura Gómez Ramírez, señaló que esta nueva ley transformará la cultura medioambiental de la entidad, ya que permitirá regular el uso eficaz y sostenible de los recursos naturales, económicos y humanos del Estado de Puebla.

La legisladora destacó que para la elaboración de esta ley se sumaron diversas voluntades, entre diputadas, diputados, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y especialistas en la materia, a través de más de 30 mesas de trabajo.

Durante su participación, el presidente del órgano colegiado, Rosalío Zanatta Vidaurri, consideró que este nuevo ordenamiento legal permitirá generar grandes beneficios para el medio ambiente y un mayor impulso al desarrollo económico de Puebla.

De igual manera, la diputada Norma Estela Pimentel y el diputado Julio Miguel Huerta Gómez externaron su apoyo al proyecto de dictamen.

A la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico asistieron las y los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Julio Miguel Huerta Gómez, Ana Laura Gómez Ramírez y Norma Estela Pimentel Méndez.