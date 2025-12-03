Ayuntamiento de Puebla recibirá 43.8 mdp por paraderos: Pepe Chedraui

María Tenahua

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, señaló que la empresa que gane la licitación del espacio público de paraderos rehabilitará la estructura y el ayuntamiento colocará cámaras de videovigilancia, botones de alertamiento y alumbrado público.

Señaló que están en espera de que el Congreso del estado apruebe la licitación de la concesión por 10 años.

El gobierno de la ciudad recibirá 43.8 millones de pesos, con un pago inicial de 15 millones y cuota anual de 2.8 mdp.

Puntualizó que el próximo 17 de diciembre se realizará la última sesión ordinaria de cabildo, es corto el tiempo para que se suba al pleno y, por lo tanto, se podría avalar en enero del 2026.

“La empresa no pone las cámaras, únicamente los paraderos y los debe dejar dignos; por ello, comenzará con una muestra de acuerdo a la licitación y, al mismo tiempo, se va a mejorar

Nosotros vamos a ir acompañando en las alarmas, las cámaras de seguridad y ahí vamos viendo”, precisó.