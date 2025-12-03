Presentan el Foodie Black Week Puebla 2026

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, presentó el Foodie Black Week Puebla 2026, evento gastronómico de talla mundial, que tendrá como sedes a Puebla y Jalisco.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal precisó que el evento se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre.

Esta iniciativa ha reunido a cientos de restaurantes, hoteles y bares que ofrecen menús especiales y experiencias exclusivas, como motor para la reactivación del sector turístico y gastronómico.