Presentan el Foodie Black Week Puebla 2026

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, presentó el Foodie Black Week Puebla 2026, evento gastronómico de talla mundial, que tendrá como sedes a Puebla y Jalisco.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal precisó que el evento se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre.
Esta iniciativa ha reunido a cientos de restaurantes, hoteles y bares que ofrecen menús especiales y experiencias exclusivas, como motor para la reactivación del sector turístico y gastronómico.
