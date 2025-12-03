Edil de Acajete negó encubrir a ex funcionario acusado de acoso

Erika Méndez

El presidente municipal de Acajete, Cristián Flores Flores, se deslindó de encubrir al ex secretario general del ayuntamiento, Fredy C, acusado por supuesto acoso sexual.

En conferencia de prensa, indicó que ha sido juzgado de manera injusta, debido a que no ha protegido a nadie.

Aseguró que el exfuncionario fue separado del cargo, pues nadie estará por encima de la ley y confía que haya justicia para la afectada.