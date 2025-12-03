Mujer motociclista murió en el Periférico Ecológico

Desde Puebla
Mujer motociclista perdió la vida embestida por vehículo de carga en el Periférico Ecológico, a la altura de la salida a la carretera federal a Atlixco.
En el lugar quedaron 2 cascos, sin embargo; no se ha confirmado que haya llevado algún acompañante.
Se desconoce identidad de la victima.
