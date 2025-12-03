Congreso de Puebla pospone a enero designación del nuevo titular de la ASE 

También eliminó a tres precandidatos

Jorge Barrientos

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Puebla determinó posponer hasta el próximo mes de enero la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), informó la diputada Delfina Pozos Vergara.

Al concluir la sesión de este miércoles de la Jugocopo, la legisladora y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló que la votación se llevará a cabo el 15 de enero, fecha en la que inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura.

Como parte del proceso de selección, Pozos Vergara señaló que de los 14 perfiles inicialmente registrados, tres aspirantes fueron eliminados por no cumplir los requisitos en la convocatoria. Los perfiles descartados son Vinissa Morales Mina, Luis Antonio Herrera Pérez y Gabriel Hernández Campos.

Con este ajuste, 11 aspirantes avanzaron a la siguiente etapa, quienes deberán comparecer ante el Congreso los días 13 y 14 de enero de 2026, previo a la designación del nuevo auditor.

Los perfiles que continúan en el proceso son:

Román Sánchez Zamora

José Manuel Domingo Durán Peña

José Amador Tejeda Carvajal

Eduardo Román Cruz

Rafael Cepeda Morales

Germán Reyna y Herrero

Bibiana González Pérez

Francisco Romero Serrano

Álvaro Sánchez Jiménez

Juan Carlos Moreno Valle Abdala

María de Jesús Rodríguez Campos

De acuerdo con la normatividad vigente, el nombramiento del nuevo titular de la ASE deberá contar con el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno del Congreso.

Respecto a la participación del ex titular de la Auditoría, Francisco Romero Serrano, el presidente de la Junta de Gobierno, Pável Gaspar Ramírez, señaló que se encuentra en su derecho de participar en el proceso y que su perfil, al igual que el de los demás aspirantes, será analizado conforme a los lineamientos establecidos.

La Auditoría Superior del Estado es el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que su designación reviste especial importancia para la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.